29 декабря в Белгородской области пройдет мокрый снег

При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 29 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов, днём от -3 до +2 градусов. В Белгороде ночью от 1 до 3 градусов мороза, днём от 0 до +2 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Во время рыбалки соблюдайте правила безопасного поведения на водоёмах.

Осадки и гололедица могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.