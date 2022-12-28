В Белгородской области шестой день кряду растет число госпитализированных из-за коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 572 пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 19 человек заболели, а выздоровели – 27.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 572 пациента, выздоровели – 161 894, умерли – 2 325. Сейчас из 147 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет шестой день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 26 декабря в нашем регионе заболели 20 человек, а выздоровел – 31. А 25 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 17 к 22.