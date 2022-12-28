Губернатор проверил ход капитального ремонта учреждений образования Белгорода

Глава региона продолжит инспектировать все несданные объекты образования. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 28 декабря, глава региона посетил строительные площадки трёх учреждений дошкольного образования: детских садов №№1, 12, 41, №12. Ни один объект строители ещё не покинули. Работы продолжаются, несмотря на то, что срок завершения капитального ремонта - конец 2022 года. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В детском саду №41 строительные работы максимально близки к завершению, однако муниципалитетом не был вовремя закуплен мягкий инвентарь. Учреждение не готово снова принять детей, пока не будет установлено всё необходимое оборудование.

В детском саду №12 предстоит завершить большой объём работы по благоустройству территории. Глава региона раскритиковал ответственные лица за отсутствие клумб и выбор ограждений. На завершение работ понадобится не меньше месяца.

Детский сад №1 выполняет масштабный проект по благоустройству, который, с учётом качественного озеленения прилегающей территории, не сможет быть завершён раньше апреля - мая 2023 года.

Губернатор Белгородской области также проверил ход капитального ремонта начальной школы Центра образования №1. Здесь ещё не завершены внутренние работы, которые могут быть выполнены не ранее 16 января.

Глава региона продолжит инспектировать все несданные объекты образования.