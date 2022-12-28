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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:16

На привокзальной площади Белгорода начались работы по изменению организации дорожного движения

Цель преобразований – повышение безопасности
Алексей СЕРГУНИН
Изменения будут действовать до плановой реконструкции привокзальной площади.

Изменения будут действовать до плановой реконструкции привокзальной площади.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Напомним, в начале текущего месяца участники рабочей группы по безопасности дорожного движения в ходе выездного совещания посетили привокзальную площадь областного центра. Вице-губернатор Владимир Базаров обратил внимание на бесконтрольную парковку, хаотичное движение пешеходов, помехи общественному транспорту. На встрече специалисты Центра организации дорожного движения предложили временное решение по наведению порядка.

В рамках проекта предусмотрено разделение пешеходных и транспортных потоков, обустройство новых пешеходных переходов, запрет въезда иного транспорта в зону посадочных платформ общественного транспорта, запуск дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Отметим, что изменения будут действовать до плановой реконструкции привокзальной площади.