В Белгородском районе «Тойота» влетела в опору ЛЭП

По предварительным данным, вчера, 27 декабря, около 18:20 в селе Репное в районе дома № 26а по улице Центральной 32-летняя женщина, управляя «Киа Пиканто», пыталась повернуть налево, но не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с двигавшейся в попутном направлении «Тойотой Лэнд Крузер» под управлением 47-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В свою очередь «Тойота» врезалась в опору линии электропередач. В результате ДТП водитель «Киа» получила телесные повреждения.

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