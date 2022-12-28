Белгородская пенсионерка отдала аферистам 300 тысяч рублей

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду с заявлением о мошенничестве обратилась 77-летняя женщина. Злоумышленники позвонили ей на стационарный телефон вечером 24 декабря. Аферистка, выдававшая себя за дочь пенсионерки и называвшая её мамой, плачущим голосом сообщила, что якобы стала виновницей серьезного ДТП. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Затем, пока потерпевшая не успела распознать обман, в разговор включился мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и настоятельно рекомендовал пенсионерке передать деньги, пообещав, что в противном случае её дочь будет привлечена к уголовной ответственности.

Поверив, пожилая жительница областного центра отдала злоумышленникам накопленные ею 300 тысяч рублей. Но вскоре пенсионерка узнала, что её дочь на самом деле не попадала ни в какую в аварию. Поняв, что попалась на удочку аферистом, она обратилась в полицию.

Сотрудники полиции призывают жителей региона рассказать пожилым родственникам о мошенниках. Объясните им, что не надо отвечать на звонки с незнакомых номеров и пускать в квартиру или дом посторонних людей. Обсудите с пожилыми родителями, бабушками и дедушками алгоритм их действий на случай, если мошенникам все же удастся им дозвониться. Расскажите, что ни в коем случае нельзя переводить или передавать деньги незнакомцам, кем бы они ни представились. Если кто-то сообщил по телефону о попавшем в беду близком человеке, необходимо под любым предлогом прервать разговор и самостоятельно связаться с родственником, которому якобы нужна помощь, либо с кем-то из его окружения.

Мошенники или воры могут прийти под видом социальных работников, сотрудников коммунальных служб, гадалок и целителей. Напомните пенсионерам, что пускать в квартиру незнакомцев опасно. В этом случае необходимо потребовать документы, связаться для проверки информации с организацией, которая якобы направила специалиста. При этом не стоит звонить по номерам, которые предлагает сам незнакомец. В случае такого визита лучше всего обратиться за помощью к родственникам или соседям и попросить помочь разобраться в ситуации. Если на пороге мошенник, он, скорее всего, испугается разоблачения и поспешит уйти.

При поступлении подозрительных звонков или в случае визита подозрительных людей также всегда можно обратиться за помощью в полицию, позвонив по номеру 02 или с мобильного телефона 102.