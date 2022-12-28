Талантливые белгородские дети получили стипендии в номинации «Образование»

Педагоги-наставники ребят также получили единовременную денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Ежегодно стипендии губернатора назначаются одарённым и талантливым детям во всех сферах образования, спорта, культуры, общественной деятельности, дополнительного образования, ставших победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад различных уровней.

Накануне, 27 декабря, награждались лауреаты в номинации «Образование». Педагоги-наставники ребят также получили единовременную денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

- Нашим детям в новых условиях сегодня особенно нелегко учиться, но они все большие молодцы, потому что очень стараются, - обратился к стипендиатам губернатор Вячеслав Гладков. - В Белгородской области все еще есть потребности в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях. Еще 1200 мест вновь создано после ввода в эксплуатацию трех новых школ, которые построили с помощью концессионных соглашений. Мы ищем новые формы взаимодействия для того, чтобы детям было комфортно всесторонне развиваться в нашей области. Не бойтесь пробовать все новое, чтобы в будущем становиться только успешнее.