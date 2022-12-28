В Белгородской области «Фольксваген» сбил 14-летнюю девочку

По предварительным данным, вчера, 27 декабря, около 18:00 в Старом Осколе на проспекте Молодежный в районе дома №1 микрорайона «Солнечный» 46-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта», наехал на 14-летнюю девочку. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Пострадавшая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области автоледи на «Ладе» сбила двух пенсионеров.