Житель Белгорода похитил бытовую технику у пенсионерки

Добычей злоумышленника стали стиральная машинка, пылесос, электромясорубка, утюг и металлический стеллаж. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратилась 77-летняя пенсионерка. Она сообщила, что из её сарая похитили имущество. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний сосед потерпевшей.

По предварительным данным, злоумышленник, пробрался в чужой сарай из своего двора через дыру в фундаменте. В хозпостройке белгородец обнаружил старую бытовую технику. Однако вынести через имеющее отверстие имущество злоумышленник не смог. Тогда он зашел во двор пенсионерки, вскрыл навесной замок подручными средствами и проник внутрь. Несколько дней белгородец выносил чужую технику, пока пенсионерка не обнаружила пропажу и не обратилась в полицию. Добычей злоумышленника стали стиральная машинка, пылесос, электромясорубка, утюг и металлический стеллаж. Часть похищенного он продал, а часть изъяли сотрудники полиции. Сумма причинённого ущерба устанавливается.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение)злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.