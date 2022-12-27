В детской областной больнице в Белгороде высадился десант Дедов Морозов

Десант Дедов Морозов спустился с крыши здания и поприветствовал пациентов в окнах больничных палат. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Праздник организовали для маленьких пациентов медучреждения, которые по состоянию здоровья не могут встречать новогодние праздники дома. Главная задача – подарить детям положительные эмоции, чтобы они почувствовали праздник, несмотря на обстоятельства, и поскорее выздоровели. Об этом сообщает телеграм-канала правительства Белгородской области.

По традиции открытие фестиваля прошло феерично. Главный новогодний волшебник прибыл на кабриолете, а десант Дедов Морозов спустился с крыши здания и поприветствовал пациентов в окнах больничных палат.

До 7 января прямо в больнице для детей будут проходить мастер-классы, театрализованные шоу и анимационные представления. Ключевое событие – елка губернатора с интересной программой, поздравлением и подарками.