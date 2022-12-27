Доверчивая белгородка перевела лже-брокерам более 1,2 миллиона рублей

Накануне, 26 декабря, с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница Чернянского района. Она рассказала, что, находясь в декрете, просматривала в интернете различные предложения дополнительного заработка на биржах и инвестициях. В итоге с женщиной под видом брокеров связались мошенники, которые убедили её «выгодно» вложить деньги. Всё, что от неё требовалось – перечислять суммы на предоставленный «куратором» счет.

Доверившись незнакомцам, женщина перевела им 1 261 000 рублей. Большую часть денег потерпевшая взяла в кредит либо заняла у близких. Обещанный доход от инвестиций она так и не получила. Поняв, что стала жертвой обмана, жительница обратилась в полицию.

Сотрудники полиции рекомендуют белгородцам не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка РФ. Если фирма, с представителем которой вы общались, не внесена в список, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже.

Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании.