28 декабря в Белгородской области ожидаются сильный ветер и мокрый снег

Смертельно опасно при налипании мокрого снега стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 28 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Небольшой местами умеренный мокрый снег, местами туман, налипание мокрого снега. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём от ноля до 5 градусов тепла. В Белгороде ночью от -1 до +1 градуса, днём от ноля до +2 градусов тепла.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при налипании мокрого снега стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Осадки и туман могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.