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НовостиЗдоровье27 декабря 2022 13:11

В Белгородской области от коронавируса скончался 2325-й пациент

Тем временем за минувшие сутки ковид победил 31 человек
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 142 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 142 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Новооскольского горокруга 1957 года рождения, проходивший лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. За это же время 20 человек заболели, а выздоровел – 31.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 553 пациента, выздоровели – 161 867, умерли – 2 325. Сейчас из 142 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет пятый день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 25 декабря в нашем регионе заболели 22 человека, а выздоровели – 17. А 24 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 19 к 23.