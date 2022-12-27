Пьяный белгородец угнал чужой «Фольксваген»

Около 7:00 24 декабря сотрудники Госавтоинспекции Белгорода обратили внимание на «Фольксваген Джетту». Водитель проигнорировал требование об остановке и, пытаясь скрыться, и в переулке Казацкий врезался в дорожное ограждение. Полицейские задержали автомобилиста. За рулем машины находился нетрезвый 35-летний житель Шебекинского городского округа. Впоследствии выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение и был лишен прав. Кроме того, машина, на которой он ехал, ему не принадлежала. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленник познакомился с хозяином автомобиля на улице. Потерпевший пригласил нового приятеля к себе в гости и, подойдя к подъезду, сам показал свою машину. Уже в квартире злоумышленник заметил ключи от автомобиля, незаметно забрал их со стола и заторопился домой. Попрощавшись с хозяином, он сел в его машину и отправился кататься по улицам города, но вскоре был замечен сотрудниками полиции. Причиненный в результате ДТП ущерб составил около 200 тысяч рублей.

В соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.