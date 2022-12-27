Белгородец обворовал канцелярский магазин

Утром 22 декабря в ОМВД России по Белгородскому району обратился владелец магазина канцелярских товаров. Придя на работу, его сотрудница обнаружила, что дверь вскрыта. Из помещения пропали деньги, техника и дорогостоящие авторучки. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался проживающий неподалеку от места происшествия 30-летний мужчина. Уже на следующий день после кражи оперативники задержали злоумышленника.

По предварительным данным, ночью мужчина пришел на рынок в поселке Северный, где расположен магазин канцтоваров. Дернув с силой пластиковую дверь, он повредил замок и проник в помещение. Чтобы унести всё ценное, мужчине пришлось несколько раз возвращаться в торговую точку. В итоге он похитил из кассы более 14 тысяч рублей, микроволновую печь, компьютер, принтер и шесть авторучек стоимостью около 12 тысяч рублей.

Деньги мужчина потратил. Большую часть похищенного имущества полицейские изъяли по месту его жительства. Принтер, который злоумышленник обронил по дороге, также удалось найти. В соответствии с п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.