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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 9:08

В Белгородской области автоледи на «Ладе» сбила двух пенсионеров

Пострадавшие переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора
Алексей СЕРГУНИН
ДТП произошло в Белгороде на пересечении Народного бульвара и ул. Белгородского полка.

ДТП произошло в Белгороде на пересечении Народного бульвара и ул. Белгородского полка.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 26 декабря, около 15:35 в Белгороде на пересечении Народного бульвара и ул. Белгородского полка 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада XRAY», при повороте налево наехала на двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

76-летний мужчина и 74-летняя женщина переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «КамАЗа» и «Тойоты» пострадали два человека.