В Белгородской области автоледи на «Ладе» сбила двух пенсионеров

ДТП произошло в Белгороде на пересечении Народного бульвара и ул. Белгородского полка. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 26 декабря, около 15:35 в Белгороде на пересечении Народного бульвара и ул. Белгородского полка 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада XRAY», при повороте налево наехала на двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

76-летний мужчина и 74-летняя женщина переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «КамАЗа» и «Тойоты» пострадали два человека.