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НовостиОбщество27 декабря 2022 8:06

В Белгороде продлят до станции Крейда утренний рейс городского поезда

Будут действовать все льготы, в том числе федерального и регионального уровня
Алексей СЕРГУНИН
Запуск обновленного маршрута запланирован на 9 января 2023 года.

Запуск обновленного маршрута запланирован на 9 января 2023 года.

Фото: Владимир НОСОВ

Рельсовый автобус по маршруту Крейда – Белгород – разъезд 134 км будет курсировать по рабочим дням недели. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства. По пути следования предусмотрены остановки на платформах Железнодорожник, Салют 2, Белгород-Сумской, УСК С. Хоркиной, «Новая жизнь» и других.

Ориентировочное время отправления со станции Крейда – в 8:19, прибытие на железнодорожный вокзал Белгород – в 8:30. Запуск обновленного маршрута запланирован на 9 января 2023 года.

Стоимость проезда для пассажиров в черте города составит 21 рубль 70 копеек. Будут действовать все льготы, в том числе федерального и регионального уровня. Учащимся в период учебного года предоставляется скидка в размере 50 процентов от полного тарифа.