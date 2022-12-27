В Белгороде продлят до станции Крейда утренний рейс городского поезда

Запуск обновленного маршрута запланирован на 9 января 2023 года. Фото: Владимир НОСОВ

Рельсовый автобус по маршруту Крейда – Белгород – разъезд 134 км будет курсировать по рабочим дням недели. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства. По пути следования предусмотрены остановки на платформах Железнодорожник, Салют 2, Белгород-Сумской, УСК С. Хоркиной, «Новая жизнь» и других.

Ориентировочное время отправления со станции Крейда – в 8:19, прибытие на железнодорожный вокзал Белгород – в 8:30. Запуск обновленного маршрута запланирован на 9 января 2023 года.

Стоимость проезда для пассажиров в черте города составит 21 рубль 70 копеек. Будут действовать все льготы, в том числе федерального и регионального уровня. Учащимся в период учебного года предоставляется скидка в размере 50 процентов от полного тарифа.