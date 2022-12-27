Шесть новых автобусов выйдут на маршруты в Белгородской агломерации с 1 января 2023 года

Удобный и уютный салон позволит чувствовать себя комфортно во время поездки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

ООО «Городское пассажирское предприятие» закупило автобус ПАЗ и пять автобусов ПАЗ «Вектор». Это классический городской общественный транспорт вместимостью до 52 пассажиров, включая 19 мест для сидения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородская область.

Закупленная модель оборудована подъёмниками и площадкой для проезда маломобильных пассажиров. Удобный и уютный салон позволит чувствовать себя комфортно во время поездки.

Отметим, что перевозчик обслуживает маршруты № 12, 31, 36, 41, 50, 121, 133, 223И, 271 и 311. На линии новые автобусы выйдут с 1 января 2023 года.