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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:29

«И пополнение на карту»: клиенты могут вносить наличные через СберБанк Онлайн

Новый сервис банка позволяет пополнить карту, даже если ее с собой нет
Источник:kp.ru
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Новый сервис позволяет пополнить карту Сбера, даже если её с собой нет. Достаточно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через СберБанк Онлайн» и отсканировать появившийся QR-код, а затем указать сумму и нужную карту в смартфоне в приложении СберБанк Онлайн.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Удобство продуктов и сервисов — важнейший приоритет Сбера, поэтому мы постоянно работаем над их развитием. Ранее в 2022 году Сбербанк реализовал функционал снятия наличных с помощью СберБанк Онлайн. Эта опция оказалась востребованной альтернативой для клиентов, которые привыкли снимать деньги без карты, с использованием сервисов бесконтактной оплаты. Теперь мы также предлагаем возможность внесения наличных без карты. В настоящее время функционал реализован на 1000 устройств, а в 2023 году услуга будет доступна во всей сети банкоматов Сбербанка».