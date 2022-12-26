В Белгородской области задержали еще трех «курьеров», похищавших деньги у пенсионеров

За неделю с 19 по 25 декабря белгородским оперативникам удалось задержать сразу троих так называемых «курьеров», похищавших деньги у пенсионеров. В совершении преступлений подозреваются жители региона в возрасте 19-ти, 21-го и 25-ти лет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, во всех случаях предложение легкого заработка молодые люди получили в одном из популярных мессенджеров. Согласившись за минимальный процент забирать деньги у пожилых людей, они стали участникам мошеннической схемы. Их подельники обзванивали пенсионеров под видом родственников – дочери, сына, внуков - и сообщали, что якобы пострадали в ДТП или спровоцировали серьезную аварию. Далее в разговор включался лже-сотрудник правоохранительных органов. Он убеждал жертву передать крупную сумму денег, обычно аргументируя это тем, что они нужны на лечение пострадавшего. Злоумышленник предупреждал пенсионеров, что в случае отказа их родственник будет привлечен к уголовной ответственности. Желая помочь близкому человеку, пожилые люди соглашались отдать все свои накопления. В задачу белгородцев входило выехать по указанному работодателем адресу, забрать деньги и перевести их на предоставленный счет. Небольшую сумму молодые люди оставляли себе в счет платы.

Жертвами обмана стали 13 жителей Белгорода. В общей сложности им удалось похитить около 2 миллиона 400 тысяч рублей. Всех злоумышленников задержи правоохранители во время очередной так называемой «сделки». В соответствии с ч.2 и ч. 3 ст.159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники УМВД региона призывают белгородцев напомнить пожилым родственникам, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. Объясните им, что в случае, если поступило сообщение о якобы попавшем в беду близком человеке, необходимо самостоятельно связаться с ним или с кем-то из его окружения. Не следует передавать или перечислять деньги по телефонному требованию. Если вы все же пострадали от действий мошенников, как можно скорее сообщите об этом в полицию по телефону «02».

Полицейские также призывают молодых людей не соглашаться на предложения сомнительного заработка. Для организаторов криминального бизнеса курьеры – расходный материал. Они первыми попадают в поле зрения оперативников.