27 декабря в Белгородской области ожидаются дожди с мокрым снегом

Осадки, туман и гололед могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Ночью небольшие осадки, днём временами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туман, гололед, гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём от двух мороза до трех градусов тепла. В Белгороде ночью около ноля, днём от +1 до +3 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

При переходе дороги даже по регулируемому переходу будьте внимательны и осторожны. Убедитесь, что автомобиль остановился, и только после этого переходите дорогу.

Осадки, туман и гололед могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.