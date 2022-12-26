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НовостиЗдоровье26 декабря 2022 14:25

22 белгородца заболели коронавирусом 25 декабря

Тем временем за минувшие сутки ковид победили 17 человек
Алексей СЕРГУНИН
Днем ранее госпитализированных было на десять человек меньше.

Днем ранее госпитализированных было на десять человек меньше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 22 человека заболели, а выздоровели – 17.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 533 пациента, выздоровели – 161 836, умерли – 2 324. Сейчас из 139 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на десять человек меньше.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 23 декабря в нашем регионе заболел 21 человек, а выздоровели – 33. А 22 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 31 к 24.