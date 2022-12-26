22 белгородца заболели коронавирусом 25 декабря

Днем ранее госпитализированных было на десять человек меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 22 человека заболели, а выздоровели – 17.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 533 пациента, выздоровели – 161 836, умерли – 2 324. Сейчас из 139 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на десять человек меньше.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 23 декабря в нашем регионе заболел 21 человек, а выздоровели – 33. А 22 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 31 к 24.