Губернатор Белгородской области отчитал главу Старого Оскола за плохие дороги

Сегодня, 26 декабря, во время оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал главу Старого Оскола Андрея Чеснокова за разбитые дороги. По информации Вячеслава Владимировича, количество дорожных претензий от местных жителей продолжает расти.

Андрей Чесноков объяснил, что в большинстве жалуются жители районов ИЖС, в которых из-за плохой погоды размыло подъездные пути.

Губернатор посоветовал решать этот вопрос стандартным путем: определить объем работ, составить проект, выполнить работу. В случае если потребуется помощь областного бюджета, то сообщить о необходимой поддержке. При этом Гладков напомнил, что бюджет на 2023 год сильно урезан, поэтому правительство не сможет определить дополнительные источники финансирования и увеличить объем работы.

Глава Старого Оскола должен предоставить проектно-сметное решение по дорогам до начала мая следующего года, чтобы в бюджете на 2024 год заложить деньги на ремонт. Задание для муниципалитета внесли в протокол правительства, чтобы следить за его выполнением.

- Если вы хотите, чтобы помощь была реальная, мне нужно, чтобы эта работа была завершена в лучшем случае до 1 мая 2023 года, - подытожил Гладков.