Белгородские МЧСники сообщили о правилах поведения на новогодних праздниках

Новогодняя елка, гирлянды, хлопушки - это радость для детей и взрослых, которая, к сожалению, может стать причиной пожара, уверяют сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области. Обезопасить себя можно, зная несколько правил:
- не перегружайте электросеть большим количеством приборов;
- используйте только исправные розетки и удлинители;
- запрещается применять самодельные электрические приборы, использовать вместо предохранителей некалиброванные плавкие вставки - так называемые "жучки" или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
Главным украшением в Новогодние праздники является ёлка, которую тоже необходимо правильно наряжать и устанавливать. Советы о том, как это правильно делать, от спасателей:
- не украшайте праздничную ель ватой, свечами и легковоспламеняющимися игрушками;
- не зажигайте возле дерева бенгальские огни, не пользуйтесь хлопушками;
- новогодняя ёлка устанавливается на устойчивой подставке, вдали от отопительных приборов;
- если в доме есть маленькие дети или животные – заранее продумайте крепление елки, чтобы избежать ее падения;
Лампочки в электрогирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт каждая:
- при выборе электрогирлянды старайтесь отдать предпочтение менее мощным. Чем меньше мощность лампочек, тем меньше они нагреваются и меньше риск возгорания;
- не используйте одновременно больше трех гирлянд;
- никогда не оставляйте гирлянды включенными, если вы уходите из дома или ложитесь спать;
- не используйте на улице гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений.