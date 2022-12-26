Белгородские МЧСники сообщили о правилах поведения на новогодних праздниках

Новогодняя елка, гирлянды, хлопушки - это радость для детей и взрослых, которая, к сожалению, может стать причиной пожара, уверяют сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области. Обезопасить себя можно, зная несколько правил:

- не перегружайте электросеть большим количеством приборов;

- используйте только исправные розетки и удлинители;

- запрещается применять самодельные электрические приборы, использовать вместо предохранителей некалиброванные плавкие вставки - так называемые "жучки" или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Главным украшением в Новогодние праздники является ёлка, которую тоже необходимо правильно наряжать и устанавливать. Советы о том, как это правильно делать, от спасателей:

- не украшайте праздничную ель ватой, свечами и легковоспламеняющимися игрушками;

- не зажигайте возле дерева бенгальские огни, не пользуйтесь хлопушками;

- новогодняя ёлка устанавливается на устойчивой подставке, вдали от отопительных приборов;

- если в доме есть маленькие дети или животные – заранее продумайте крепление елки, чтобы избежать ее падения;

Лампочки в электрогирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт каждая:

- при выборе электрогирлянды старайтесь отдать предпочтение менее мощным. Чем меньше мощность лампочек, тем меньше они нагреваются и меньше риск возгорания;

- не используйте одновременно больше трех гирлянд;

- никогда не оставляйте гирлянды включенными, если вы уходите из дома или ложитесь спать;

- не используйте на улице гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений.