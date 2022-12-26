В Белгородской области в столкновении «КамАЗа» и «Тойоты» пострадали два человека

Водитель «легковушки» и его 52-летний пассажир получили телесные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 25 декабря, около 8:25 на 77 км автодороги «Короча - Чернянка - Красное» 47-летний водитель, управляя «КамАЗом» в составе прицепа при попытке обгона не убедился, что полоса свободна на достаточном расстоянии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«КамАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Tойотой AVENSIS» под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП водитель «легковушки» и его 52-летний пассажир получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде в ДТП с участием автобуса пострадала 53-летняя женщина.