В Белгородской области разработали новое приложение «Электронный рецепт»

Белгородская область является одним из первых регионов, внедривших платформу электронных рецептов. Пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках. При завершении срока действия электронного рецепта пациент онлайн в личном кабинете может запросить продление существующего льготного рецепта. Воспользоваться сервисом можно на региональном портале электронной регистратуры: er.zdrav31.ru.

Для удобства пользователей разработано новое мобильное приложение, где доступен ещё больший функционал. Помимо просмотра всех выписанных рецептов и назначений, там отображается QR-код, который упростит покупку лекарств по рецепту в аптеках: достаточно просто показать код фармацевту на кассе. В отдельных разделах отображаются статусы заказов на доставку и остатки препаратов в аптеках. Приложение также напомнит, когда нужно принимать лекарства (доступна индивидуальная электронная таблетница) и поможет отследить курс приёма препарата.

- Мы выходим на качественно новый уровень в работе с медицинскими сервисами для наших жителей, поэтому создали новое приложение, которое поместит большой и полезный функционал платформы электронных рецептов в удобный мобильный формат. Для того чтобы по сути полностью контролировать своё лечение, нужно лишь периодически заглядывать в смартфон: все выписки, назначения, поиск и приём лекарств, вся история хранится в одном месте, – уточнил первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Приложение будет доступно на Android (версиях от 8 и выше) и IOS (15 и выше) уже в следующем месяце.