В Белгороде за рекордные десять месяцев построили школу

Вячеслав Гладков пожелал ученикам новой школы исключительно пятерок. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В этом году в Белгородской по государственно-частному партнерству возводят две школы в Белгородском районе в микрорайоне Новосадовый-41 и в Репном, а также в микрорайоне Восточный-1 областного центра.

В утреннем обращении в VK губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что наш регион первым в стране справился со строительством школы на 100 мест в рамках совместного проекта с Правительством РФ и структурой ВЭБ – «ПроШкола». Здание было возведено за рекордные десять месяцев. Областью уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного учреждения.

- Вводим в эксплуатацию школу в микрорайоне «Восточный -1». На ближайшей неделе введём ещё две школы. Мы подтвердили своё лидерство - первыми подали заявку, первыми сдаем объекты. В рекордно короткие сроки школы были построены. Я надеюсь, что дети после того, как выйдут с дистанционного обучения увидят, насколько современными являются построенные школы и будут получать только одни пятерки, - заявил глава региона.