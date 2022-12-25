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НовостиОбщество25 декабря 2022 6:47

В Белгороде за рекордные десять месяцев построили школу

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков пожелал ученикам новой школы исключительно пятерок.

Вячеслав Гладков пожелал ученикам новой школы исключительно пятерок.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В этом году в Белгородской по государственно-частному партнерству возводят две школы в Белгородском районе в микрорайоне Новосадовый-41 и в Репном, а также в микрорайоне Восточный-1 областного центра.

В утреннем обращении в VK губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что наш регион первым в стране справился со строительством школы на 100 мест в рамках совместного проекта с Правительством РФ и структурой ВЭБ – «ПроШкола». Здание было возведено за рекордные десять месяцев. Областью уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного учреждения.

- Вводим в эксплуатацию школу в микрорайоне «Восточный -1». На ближайшей неделе введём ещё две школы. Мы подтвердили своё лидерство - первыми подали заявку, первыми сдаем объекты. В рекордно короткие сроки школы были построены. Я надеюсь, что дети после того, как выйдут с дистанционного обучения увидят, насколько современными являются построенные школы и будут получать только одни пятерки, - заявил глава региона.