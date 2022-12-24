Хоккейный клуб «Белгород» установил антирекорд сезона-2022/23 на домашнем льду

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает десятое место с 15 очками. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Сегодня, 24 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в губкинском дворце спорта «Кристалл» состоялся матч между МХК «Белгород» и «ЭкоНивой-Бобров». Хозяева смогли продержаться лишь первый период (1:1), а затем гости начали наращивать свой перевес. Особенно ударно клуб из райцентра Воронежской области провел третий отрезок, забросив пять безответных шайб. Итоговый счет – 8:2 в пользу «ЭкоНивы». У хозяев по разу отличились Роман Лагунов (16-я, 1:1) и Артем Перегоедов (40-я, 2:3).

Сегодняшнее поражение стало самым крупным для белгородцев в этом сезоне на домашнем льду. Прежний антирекорд (-4) был установлен 16 октября во встрече с новочебоксарским «Соколом» (2:6). И хотя номинально были еще две домашние встречи (2:7 с «Прогрессом» 6 декабря и 3:8 с «Олимпией» 13 декабря), но они проводились в Глазове и Кирово-Чепецке соответственно.

Что же касается самого крупного поражения сезона с учетом выездных встреч, то сегодня белгородцы повторили худшую разницу (-6), зафиксированную в Липецке (1:7, 5 октября) и в Кирово-Чепецке (3:9, 17 декабря).

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает десятое место с 15 очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» с 45 баллами. Далее идут «Олимпия» (37) и «ЭкоНива-Бобров» (36). Теперь завтра, 25 декабря, белгородцы проведут в Губкине повторный матч с воронежцами. Начало игры в 13:00.