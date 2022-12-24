Дожди и мокрый снег накроют Белгородчину 25 декабря

По данным белгородских синоптиков, в воскресенье, 25 декабря будет облачно. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, днем восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 0 до +5 градусов. В Белгороде ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем от +2 до +4 градусов.

Туман и осадки могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, не забывайте включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.