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НовостиЗдоровье24 декабря 2022 20:23

В Белгородской области третий день подряд растет число госпитализированных из-за ковида пациентов

Тем временем за минувшие сутки от коронавируса вылечились 33 человека
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 128 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 128 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 21 человек заболел, а выздоровели – 33.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 488 пациентов, выздоровели – 161 800, умерли – 2 324. Сейчас из 128 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет третий день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 22 декабря в нашем регионе заболели 24 человека, а выздоровел – 31. А 21 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 29 к 26.