Белгородские волейболисты вылетели из Кубка России

Мохамед Аль Хачдади набрал больше всех очков (13) в составе "львов". Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Сегодня, 24 декабря, в Новом Уренгое стартовал «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд. «Белогорье» оспаривало место в финале матчем против казанского «Зенита». Наших парней хватило на два сета, в которых правда верх взял соперник – 23:25 и 22:25. В третьей партии перевес татарстанского клуба оказался куда весомее - 25:15 и итоговые 3:0.

У «Белогорья» в ТОП-3 результативных игроков вошли - Мохамед Аль Хачдади (13 очков), Руслан Галимов (десять), Сергей Червяков (девять).

В другом полуфинале новосибирский «Локомотив» уступил хозяевам из «Факела» (0:3). Теперь завтра, 25 декабря, в финале «Зенит» разыграет трофей в матче с «Факелом». А для «Белогорья» турнир закончен. Самое время сконцентрировать свои силы на чемпионате России. В рамках Суперлиги «львы» сыграют 28 декабря в Нижнем Новгороде с АСК. Начало встречи в 19:00.