В Белгороде 31 декабря пройдет забег «Ворвись в Новый год!»

фото: с сайта организаторов.

Белгородце приглашают принять участие в предновогоднем забеге. 31 декабря жителей и гостей города ждут на старте акции «Ворвись в Новый год!». Темп на дистанции будет задавать пейсмейкер Дед Мороз, чтобы все смогли финишировать на Соборной площади ровно в полночь.

К участию в забеге можно подойти творчески и подготовить новогодний образ или костюм. Присоединиться к акции может любой желающий независимо от уровня физподготовки. Главная цель – популяризация здорового образа жизни.

В программе забега:

22:30 – сбор участников в месте старта – парк Победы, площадка у «Оранжевого острова»;

23:15 – предстартовая разминка;

23:20 – старт забега;

00:00 – финиш, награждение, общее фото.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте. Регистрация открыта до 29 декабря.