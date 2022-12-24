В Белгороде 9 семей с детьми-инвалидами получили новое жилье

В 2023 году планируется улучшить жилищные условия еще 24 семей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от квартир 9 семьям в Белгороде. Новоселы, воспитывающие маломобильных детей, получили жилье в новостройках с безбарьерной средой.

- Мы понимаем, насколько вам тяжело, и очень хочется к тем видам помощи, которые есть, добавить ещё одно — решение жилищных проблем. Поздравляю вас от всей души! Поздравляю с большим событием, поздравляю с наступающими новогодними праздниками! Новый год всегда был самым ожидаемым, волшебным праздником. Мы все хотим, и взрослые, и дети, чтобы в этот год сбывались самые главные наши мечты, — сказал Вячеслав Гладков.

Отметим, в 2022 году жильем обеспечат 62 семьи с детьми-инвалидами из 16 муниципальных образований региона. На эти цели направлено более 350 млн рублей. В 2023 году планируется улучшить жилищные условия еще 24 семей.