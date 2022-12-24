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НовостиОбщество24 декабря 2022 8:29

Новая подсветка белгородской телевышки не угрожает безопасности горожан

Это подтвердил Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 23 декабря белгородка выразила беспокойство новой подсветкой телевышки в Белгороде. Женщина спросила не опасна ли она для прифронтового города. «Очень красиво, ярко, празднично. Но сегодняшний Белгород можно назвать прифронтовым. Может, это опасно в данный момент? Все-таки телебашня — не елка», - написала жительница областного центра.

По словам главы региона, сейчас другой уровень риска и освещения он не касается.

- У меня нет информации, что это является притяжением нашего противника. Занимаемся тем, что несет реальную пользу с точки зрения обеспечения безопасности людей, - ответил губернатор Вячеслав Гладков.