24 и 25 декабря в Белгороде работают предновогодние продуктовые ярмарки

На предновогодних ярмарках можно будет купить и елку. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде на торговых площадках ярмарки «Южная» горожане могут купить продукцию областных крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств по доступным ценам. Жителей области ждет разнообразие молочной (сыры, творог, масло, молоко), мясной (свинина, птица, кролики), рыбной продукции. А также в ассортименте колбасные и кондитерские изделия, фрукты, овощи и многое другое. На предновогодних ярмарках также можно будет приобрести ёлки, новогодние игрушки и ремесленные изделия.

Вся продукция проверена санитарным и ветеринарным контролем.

Ярмарка будет работать с 9 до 15 часов по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 39 а.