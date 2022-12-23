24 декабря в Белгородской области пройдут дожди

Туман и осадки могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 24 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя, местами туман. Ветер южный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём от ноля 0 до 5 градусов выше ноля. В Белгороде ночью от +1 до +3 градусов, днем от двух до четырех градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте. Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не допускайте перекала печи, топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

Туман и осадки могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, не забывайте включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.