В Белгородской области от ковида умер 2324-й пациент

Сейчас из 127 госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Старооскольского горокруга 1947 года рождения, проходивший лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. За это же время 24 человека заболели, а выздоровел – 31.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 467 пациентов, выздоровели – 161 767, умерли – 2 324. Сейчас из 127 госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 21 декабря в нашем регионе заболели 26 человек, а выздоровели – 29. А 20 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 21 к 23.