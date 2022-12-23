Белгородец потратил с чужой карты свыше пяти тысяч рублей

Чтобы не лишиться денег на банковской карте, не храните пин-код вместе с платежным документом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Яковлевскому городскому округу обратилась 51-летняя женщина. Она сообщила, что с её банковского счета были похищены деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний местный житель. По предварительным данным, злоумышленник нашел утерянную банковскую карту. С её помощью он успел расплатиться за покупки в восьми магазинах города Строителя, потратив более пяти тысяч рублей.

Как сообщил старший следователь следственного отдела ОМВД России по Яковлевскому городскому округу Владислав Романенко, в соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Любопытно, что в прошлом году фигурант сам стал жертвой аналогичного преступления. Виновный также был установлен и задержан сотрудниками полиции. Полицейские предупреждают! Чтобы избежать хищения денежных средств с банковского счета: - не сообщайте посторонним лицам ПИН-код карты и цифры, напечатанные на ее обратной стороне; - не храните пин-код от карты вместе с банковской картой; - не пишите пин-код на самой карте; - если вы обнаружили пропажу банковской карты, сразу же примите меры к блокировке счета, позвонив в службу поддержки клиентов банка либо обратившись в финансовое учреждение лично; - никогда не перечисляйте деньги на сторонние счета по требованию незнакомцев, кем бы они ни представились. Зачастую злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников банка, сообщают о якобы зафиксированных попытках хищения средств с карты или несанкционированного оформления кредита, после чего просят перевести деньги на якобы безопасный счет.

В случае если денежные средства все же были похищены, незамедлительно обратитесь в полицию.