В Белгороде в ДТП с участием автобуса пострадала 53-летняя женщина

По предварительным данным, вчера, 22 декабря, около 17:35 в Белгороде в районе пересечения пр. Славы - ул. Белгородского полка 50-летний водитель, управляя маршрутным автобусом «ЛиАЗ», применил экстренное торможение, в результате чего 53-летняя пассажирка упала на пол. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. С телесными повреждениями женщина была доставлена в медицинское учреждение.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области двое «Жигулей» вылетели в кювет. Тем временем, в Шебекино в столкновении трех машин пострадали два человека.