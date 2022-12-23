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НовостиОбщество23 декабря 2022 10:46

Грипп потеснил коронавирус среди главных сезонных болезней в Белгородской области

Об этом сообщил глава регионального Минздрава Андрей Иконников
Алексей СЕРГУНИН

Из за тяжелого течения гриппа жителей региона просят не заниматься самолечением и оперативно обращаться к врачам.

- Грипп сейчас для наших жителей очень тяжело протекает, - отметил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. – Все медицинские работники трудятся в усиленном режиме. Мы видим в амбулаторном звене много заболевших. Поэтому я прошу жителей области: берегите себя, занимайтесь профилактикой. В первую очередь, это, конечно же, вакцинация. Но если заболели – сразу же обращайтесь к врачу. Не занимайтесь самолечением.

В ближайшее время власти планируют усилить инфекционное звено в белгородском здравоохранении.

К примеру, Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского подала заявку на лицензирование в Минздраве нового инфекционного центра. Все разрешительные документы от Роспотребнадзора уже есть. После проверки штатного расписания и соответствия оборудования центр получит разрешение на старт работы.