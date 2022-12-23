31 декабря будет выходным днем в Белгородской области

Вчера, 22 декабря, в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступил волнующий многих вопрос. Белгородка поинтересовалась у главы региона, будут ли жители отдыхать 31 декабря, как это было в прошлом году?

- Обязательно будет выходным. Гарантия ещё и в том, что это суббота, поэтому не волнуйтесь - выходной в этот день точно будет, - заверил Вячеслав Владимирович.

Напомним, что в этом году в новогоднюю ночь власти отказались от салюта. Жителям региона также запрещено пускать петарды и фейерверки из-за введенного «желтого» режима террористической опасности. Чтобы проконтролировать этот вопрос, в Белгородской области до 20 января запретили продажу пиротехники.