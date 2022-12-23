В Белгородской области могут создать ополчение для женщин

Губернатор заявил, что надеется избежать ситуации, при которой потребуется участие женщин в военных действиях. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне, 22 декабря, во время вечернего эфира в соцсетях губернатору Белгородской области пришло предложение создать женское ополчение.

- У меня вопрос по поводу ополчения. Дай Бог, оно не понадобится, но все же тренируют мужчин. А женщин? Вот я мама, максимум, что могу взять для защиты, лопату. Уроки первой помощи провели, а почему бы не провести занятия, как собрать и зарядить автомат. Может женщин обучить какой-нибудь разведке? Думаю, что будет много желающих, - отметила белгородка.

Губернатор ответил, что об этом не думал, потому что надеется избежать такой ситуации. Но это предложение рассмотрит и, возможно, согласится.

- Хорошее предложение, спасибо вам. Все-таки надеюсь, что до этого не дойдет. Мужчины готовы встать на защиту своей земли, своих домов. Наверное, стоит дать возможность проявить себя тем женщинам, кто хочет. Почему нет? Дайте мне немножко времени. Посоветуюсь и выйду с предложением, - заверил Вячеслав Владимирович.