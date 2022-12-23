Почти 600 молодых семей в Белгородской области смогли улучшить свои жилищные условия

Вячеслав Гладков уверен, что новое жилье спровоцирует рождаемость в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Молодым семьям предоставляются социальные выплаты на улучшение жилищных условий в размере 35 процентов для семей с детьми или 30 процентов для семей, не имеющих детей, от расчетной стоимости жилья. Предусмотрены также дополнительные выплаты в размере пяти процентов при рождении ребенка в период реализации основной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По итогам 2020 года были предоставлены социальные выплаты 130 молодым семьям на общую сумму 136,3 млн рублей, в 2021 году – 163 молодым семьям на общую сумму 148,9 млн рублей.

В этом году для предоставления социальных выплат было предусмотрено более 550 млн рублей бюджетных средств, что позволило улучшить жилищные условия 587 молодым семьям.

- Надеюсь, что жилье позволит не только увеличить комфорт проживания, но и увеличить количество детей у вас, дорогая белгородская молодежь, - заявил глава региона Вячеслав Гладков.

В 2023 году для предоставления социальных выплат молодым семьям предусмотрено 281,5 млн рублей бюджетных средств, что позволит улучшить жилищные условия 150 семьям.