23 декабря в Белгородской области ожидаются температурные качели

Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 23 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём от 0 до 5 градусов тепла. В Белгороде ночью от -1 мороза до +1 градуса, днем от двух до четырех градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям и гостям региона отапливать своё жилье, соблюдая правила пожарной безопасности. Выходя на улицу, будьте предельно внимательными и осторожными при передвижении.

Нельзя забывать о том, что при гололедице резко повышается вероятность заноса автомобиля, а его тормозной путь может быть непредсказуемо увеличен. В связи с этим автомобилистам стоит строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от резких маневров.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.