73 пары Белгородской области зарегистрировали брак 22 декабря

Традиционно наибольшее количество новобрачных в Белгороде – 26 пар. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 22 декабря, в регионе заключили брак 73 пары. Традиционно наибольшее количество новобрачных в Белгороде – 26 пар. В Яковлевском, Старооскольском городских округах и Красногвардейском районе скрепить союз решили 12, шесть и шесть пар соответственно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Отметим, что в ноябре в «красивую» дату 22.11.22 в регионе отношения узаконили 69 пар.