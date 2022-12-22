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НовостиОбщество22 декабря 2022 13:56

73 пары Белгородской области зарегистрировали брак 22 декабря

Белгородцы решили узаконить отношения в «зеркальную» дату
Алексей СЕРГУНИН
Традиционно наибольшее количество новобрачных в Белгороде – 26 пар.

Традиционно наибольшее количество новобрачных в Белгороде – 26 пар.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 22 декабря, в регионе заключили брак 73 пары. Традиционно наибольшее количество новобрачных в Белгороде – 26 пар. В Яковлевском, Старооскольском городских округах и Красногвардейском районе скрепить союз решили 12, шесть и шесть пар соответственно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Отметим, что в ноябре в «красивую» дату 22.11.22 в регионе отношения узаконили 69 пар.