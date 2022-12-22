В Белгородской области открылся обновленный спортивный комплекс «Золотые перчатки»

Комплекс включен во всероссийский реестр объектов спорта и соответствует всем современным требованиям для проведения соревнований регионального уровня и выше. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Общая площадь объекта – более 1400 квадратных метров. Его начали возводить в 2021 году на месте снесённого старого здания. На строительство было направлено из бюджетов различных уровней более 175 млн рублей. Новый комплекс посвящён памяти кавалера Ордена Мужества, майора Николая Колесникова, героически погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Двухэтажный корпус оснащён двумя спортивными залами: основным – для проведения соревнований и тренировочный – для разминки и занятий на тренажёрах. ФОК также оборудован современной навигацией, медицинскими кабинетом, раздевалками с душевыми и административными помещениями. Заниматься там смогут как профессиональные спортсмены, так и жители округа.

Спортивное учреждение рассчитано на людей разных возрастов, особое внимание уделено организации доступной среды для маломобильных групп населения: на территории установлены пандусы, внутри помещения работает лифт с широкими проёмами.

Отметим, что комплекс включен во всероссийский реестр объектов спорта и соответствует всем современным требованиям для проведения соревнований регионального уровня и выше.