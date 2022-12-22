Белгородскому губернатору Гладкову вручили награду за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году

Награду губернатору Вячеславу Гладкову вручили первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне, 21 декабря, в столице прошло награждение губернаторов, которые по итогам 2022 года стали лидерами по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Дипломом за высокие показатели качества реализации объектов национального проекта отмечена команда Белгородской области. Награду губернатору Вячеславу Гладкову вручили первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Аналогичной наградой были отмечены команды Ульяновской области, республик Адыгеи и Татарстана.

В 2022 году Белгородская область уже четвертый год подряд досрочно завершила мероприятия по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе в нормативное состояние приведено 99 объектов, из которых 84 участка муниципальных дорог, 15 - региональных. Были обновлены четыре мостовых сооружений, а также путепроводы.

Ремонтные работы проводились в областном центре, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Корочанском, Прохоровском районах, а также в Губкинском, Шебекинском, Яковлевском, Старооскольском городских округах.

Лидером по количеству отремонтированных дорог среди муниципалитетов стал Старооскольский округ. Здесь в нормативное состояние приведено 23 объекта. Как известно, ранее Белгородская область трижды была отмечена наградой Минтранса РФ "Золотой каток» за то, что становилась первым регионом в стране, где досрочно были завершены работы по дорожному нацпроекту.