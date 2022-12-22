В Белгороде огнеборцы спасли мужчину из горящего дома

Вероятная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

21 декабря в 18:14 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от встревоженных соседей, которые сообщили о пожаре в соседнем доме в Белгороде по улице Купянской. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

К месту вызова незамедлительно были направлены дежурные караулы специализированной пожарно-спасательной части. Возле горящего дома огнеборцев встретили соседи и сообщили, что в доме находится отец собственницы. Кровля дома частично была охвачена огнем, а из окон шел густой черный дым. Не теряя ни минуты, пожарные проникли в дом через разбитое окно в кухне и приступили к поиску мужчины. Пройдя вглубь дома, спасатели наши мужчину 1965 года рождения, покинуть задымленное помещение он не мог самостоятельно, потому что надышался дымом. Спасенного пожарные передали врачам скорой.

В результате происшествия в кухне огонь повредил потолок и кровлю. Полностью огонь потушили в 18:33. Вероятная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.