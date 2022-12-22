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НовостиЗдоровье22 декабря 2022 13:00

26 белгородцев 21 декабря заболели ковидом

Тем временем 29 человек вылечились от коронавируса
Алексей СЕРГУНИН
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 443 пациента.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 443 пациента.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 26 человек заболели, а выздоровели – 29.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 443 пациента, выздоровели – 161 736, умерли – 2 323. Сейчас из 126 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 20 декабря в нашем регионе заболели 23 человека, а выздоровел – 21. А 19 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 16 к 24.