26 белгородцев 21 декабря заболели ковидом

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 443 пациента. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 26 человек заболели, а выздоровели – 29.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 443 пациента, выздоровели – 161 736, умерли – 2 323. Сейчас из 126 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 20 декабря в нашем регионе заболели 23 человека, а выздоровел – 21. А 19 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 16 к 24.