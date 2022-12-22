В Белгородской области приобрели 229 и построили 48 домов и квартир для детей-сирот

Всего до конца года на территории региона запланировано предоставить 314 жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей. Общий объём выделенных средств составит 732,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Реализация программы по обеспечению жильём детей-сирот в 2022 году полностью завершена в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Красненском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Чернянском районах, Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском городских округах и в Белгороде.

Отметим, жилые помещения предоставляются детям-сиротам по достижении ими возраста 18 лет. Список получателей формируется министерством социальной защиты населения и труда региона в установленном законом порядке. Приобретение домов и квартир осуществляется органами местного самоуправления. Норма предоставления – 33 квадратных метра на человека.

Все помещения проходят предварительный осмотр областной межведомственной комиссией, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, минстроя, минсоцзащиты, управления госстройнадзора, управления капитального строительства региона.