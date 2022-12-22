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НовостиОбщество22 декабря 2022 14:00

В Белгородской области приобрели 229 и построили 48 домов и квартир для детей-сирот

На эти цели направлено 653 млн рублей
Алексей СЕРГУНИН

Всего до конца года на территории региона запланировано предоставить 314 жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей. Общий объём выделенных средств составит 732,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Реализация программы по обеспечению жильём детей-сирот в 2022 году полностью завершена в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Красненском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Чернянском районах, Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском городских округах и в Белгороде.

Отметим, жилые помещения предоставляются детям-сиротам по достижении ими возраста 18 лет. Список получателей формируется министерством социальной защиты населения и труда региона в установленном законом порядке. Приобретение домов и квартир осуществляется органами местного самоуправления. Норма предоставления – 33 квадратных метра на человека.

Все помещения проходят предварительный осмотр областной межведомственной комиссией, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, минстроя, минсоцзащиты, управления госстройнадзора, управления капитального строительства региона.